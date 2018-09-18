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Kumluca yine alev alev

Kumluca’daki ormanlık alan her yıl olduğu gibi yine alevlere teslim oldu. ve Orman Bakanı Pakdemirli, “70 hektar alan zarar gördü. Kontrol altına aldık” dedi

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Kumluca yine alev alev
Antalya'nın Kumluca ilçesi Karaöz mevkisinde dün öğleden sonra çıkan orman ı rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan 7 yangın söndürme helikopteri ve 4 amfibik uçak ile karadan 90 arazöz, 8 dozer, yaklaşık 300 orman işçisi ve 6 iş makinesiyle müdahale etti. Yangının denize yakın bir bölgede etkili olması nedeniyle uçak ve helikopterler sık sık su alarak alevlerin üzerine bıraktı. Yangının çıkış noktasına ulaşımın güç olması nedeniyle ekipler, kızılçam alanında yol açma çalışması yürüttü. Yangın, rüzgarın etkisiyle Adrasan'a doğru yayıldı. Hozmun'un girişini kapatan jandarma ekipleri, görevliler dışındakilerin geçişine izin vermedi. Yangına müdahale sırasında 2 itfaiye eri ve bir vatandaş ise dumandan etkilendiği görüldü. Alevler seralara birkaç, evlere ise 100 metre kadar yaklaştı. Alevlerin evlere ve alanlarına zarar vermemesi için 3 yangın söndürme helikopteri ve 2 amfibik uçak aralıksız müdahalede bulundu.

70 HEKTAR YANDI
Tarım ve Orman Bakını Bekir Pakdemirli yangının yaşandığı bölgede incelemelerde bulunmak üzere 'ya geldi. Pakdemirli yangınla ilgili şu bilgileri verdi: "Rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi şu saatlere kadar yangını söndüremememize neden oldu. Aşağı yukarı 70 hektar alan yangından etkilendi. 100 dönüm sera etkilendi. Bir köy evi ve ahır zarar gördü. Yangın kontrol altına alındı diyebiliriz. Yangın küçük küçük kümeler halinde devam ediyor. Ama kontrol altında. Yaklaşık 45 dakikada kontrol altına aldık" dedi. Pakdemirli yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi. AA
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Kumluca yine alev alev
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