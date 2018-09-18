Lastik bot faciası 2 ölü 1 kayıp

Muğla
'nın Bodrum
ilçesince önceki gece, Bağlar Koyu'ndan bir lastik bota binen 19 mülteci
, yasadışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmek üzere denize açıldı. Ancak bot bir süre sonra aşırı yük nedeniyle battı. Yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar ve balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye hemen 2 sahil güvenlik botu sevk edildi. Ekipler denizde yaşam mücadelesi veren, 15'i Irak, biri de Suriye uyruklu 16 mülteciyi boğulmak üzereyken kurtardı. Boğulan 2 kadının da cesedi bulundu. Kaybolan bir mültecinin bulunması için de helikopter destekli arama çalışmaları yapıldı. Kurtarılan 8 çocuk, 6 kadın ve 2 erkek ise kıyıya çıkarılarak jandarmaya teslim edildi. Yine Bodrum açıklarında lastik botları batmak üzere olan 2'si Filistin, biri Suriyeli 3 göçmen kurtarıldı. SAHİL GÜVENLİK KURTARDI AYDIN
'IN Kuşadası ilçesinde de, yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen 5'i çocuk 15 Afganistan uyruklu mülteci, bindikleri teknenin su alması üzerine, Sahil Güvenlik'ten yardım istedi. Sahil Güvenlik botu, mültecileri kurtarırken yine Özdere açıklarında tekneyle Yunan adalarına geçmeye çalışan 17'si Suriye, 12'si Irak, 10'u Somali, 8'i Afganistan, 5'i Filistin, biri Togo, biri de Kongo uyruklu 54 mülteci yakalandı. Van
'ın Başkale ilçesinde de yasadışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si çocuk, 47'si kadın 72 mülteci yakalandı.