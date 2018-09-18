Milli basketbolcu Sönmez’e son veda

Darüşşafaka
Basketbol Kulübü altyapısında yetişen ve genç milli takımın altyapısında da forma giyen 22 yaşındaki basketbolcu Cevahir Sönmez
, 16 Eylül Pazar gecesi birlikte eğlendikleri arkadaşını evine bıraktı. Sönmez evine dönerken Sarıyer'de otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaygan zeminde virajı alamayan genç basketbolcu, bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi. DAĞ GİBİ OĞLUMU YİTİRDİM
Milli basketbolcu için dün İstanbul
Sarıyer İmam Hüseyin Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Sönmez'in takım ve okul arkadaşları, avukat Sezgin Tanrıkulu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, iş ve spor dünyasından birçok isimle sevenleri katıldı.
Sanayici baba Hüseyin Sönmez, oğlunun tabutuna sarılarak "Dağ gibi oğlumu yitirdim. Duyuyor musun beni oğlum, orada mısın?" diyerek feryat etti. Anne Şehriban Sönmez ise tekerlekli sandalye ile katıldığı cenaze töreninde oğlunun resmini gördüğü anda fenalaşınca cenaze alanından uzaklaştırıldı. Cevahir Sönmez, Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi. IŞIKSPOR ILE ANLAŞMIŞTI İstanbul Bilgi Üniversitesi
öğrencisi olan ve Darüşşafaka altyapısında yetişen milli sporcu, Darüşşafaka Doğuş formasını giyerken başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş, İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ) Basketbol Kulubü'ne transfer olmuştu. Başarılı sporcu son olarak FMV Işıkspor ile anlaşmıştı.