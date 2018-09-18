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Okulun ikinci gününde dehşet!

'da lise 3'üncü sınıf öğrencisi F.S. (17), okul önünde iddiaya göre, omuz atma yüzünden tartıştığı O.K. tarafından bacaklarından bıçaklanarak yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 15:15 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 15:30
Okulun ikinci gününde dehşet!

Olay, öğle saatlerinde Atakum ilçesindeki Yeşilkent Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Lise 3'üncü sınıf öğrencisi F.S., okul girişinde 3 kişi ile omuz atma yüzünden tartıştı. Kavgaya dönüşen olay sırasında, F.S., tartıştığı gruptaki O.K. tarafından bacaklarından bıçaklandı.

Kanlar içerisinde yere yığılan öğrenci, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Polisin, olaydan sonra kaçan O.K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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Okulun ikinci gününde dehşet!
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