Prof. Hotamışlıgil’e mükemmeliyet ödülü

Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, obezite ve diyabet arasındaki ilişkiler ve tedavi yöntemlerine dair gerçekleştirdiği çalışmalarla Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği (EASD) ve Novo Nordisk Vakfı tarafından verilen EASD-Novo Nordisk Vakfı Diyabet Mükemmeliyet Ödülü'nün bu yılki sahibi oldu. Harvard Üniversitesi
'nde araştırma yapan Hotamışlıgil'e ödülü, 3 Ekim'de Almanya
'da verilecek. Hotamışlıgil, "Aldığım ödülün büyük bir bölümünü araştırmalarımız için kullanılmak üzere Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi'ne aktaracağım" dedi. EASD Başkanı Prof. Juleen Zierath ise "Hotamışlıgil, metabolik hastalıkların araştırılmasında öncü bir isim" diye konuştu.