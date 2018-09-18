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Yeni şehir, yeni hayat, acı son

BARIŞ SAVAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018
Yeni şehir, yeni hayat, acı son
Sivas - Ankara Karayolu'nun Direkli Bedirli Kavşağı'nda dün yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü Veli Dutar ile yanındaki oğlu Mehmet Dutar, olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Dutar'ın, Süper Amatör Küme takımlarından Demirspor'da futbol oynadığı ve üniversite kaydı için babasıyla 'a gittiği öğrenildi. Dutar'ın dan 2 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı "Yeni şehir, yeni hayat, yolculuk başlasın o zaman" paylaşımı dikkat çekti. Öte yandan Siirt Şirvan'da şarampole uçan otomobildeki Abdurrahman Zongur ile Hatice Zongur hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Tokat Erbaa'da beton mikseri ile otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü İbrahim Birkan öldü. İstanbul Vatan Caddesi'nde meydana gelen kazada otomobil ikiye bölündü. Hatice Rabiya Elmas (24) Aydın Demirtaş ve kimliği öğrenilemeyen sürücü yaralandı.
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Yeni şehir, yeni hayat, acı son
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