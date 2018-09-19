Adrasan gibi yemyeşil olacak

Antalya
'nın Kumluca ilçesinde 70 hektar orman, 2 ev ve 100 dönüm seranın zarar gördüğü açıklandı. Yangın
dan sonra yine gündeme gelen rant iddialarına ilk cevap ise Antalya
Orman Bölge Müdürlüğü'nden geldi. Mavikent Mahallesi Karaöz ve Hozmun mevkisinde Papaz Koyu'ndaki yangından zarar gören alanın tamamının tekrar ağaçlandırılacağı açıklandı. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangının çıktığı bölgede çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Yanan alanın tamamının yeniden ağaçlandırılacağını da belirten Dikici, "Bu gölge turizm açısından da çok önemli. Şimdiden çalışmalara başlıyoruz" dedi. ZÜMRÜT YEŞİLE DÖNDÜ
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nde 28 Haziran 2014'te çıkan orman yangınında kül olan 120 dönümlük alanın imara açılıp ranta kurban edileceği söylentileri hükümetin aldığı karar ile boşa çıkarılmıştı. Bölgeyi cehenneme çeviren yangından önce ve sonra çekilen fotoğraflar, söylentileri boşa çıkarmıştı. Zarar gören 250 bin ağacın yerine yangına dayanıklı ağaçlar dikildi. Yapılan çalışmanın ardından cehenneme dönen ve kahverengi bir görüntüsü olan Adrasan Koyu, yeniden eski halini aldı. 21 bin fidan dikilen bölgeye 1.5 ton çam tohumu atıldı, doğal ve suni gençleştirmeler ile yanan alan zümrüt yeşile dönüştü. NELER YAPILDI?
Alandaki 14 bin 811 metreküp yanık orman ağacının damgalama işlemi yapıldı. 4 bin 776 metreküp yanmış ağaç dikili olarak, geri kalan 10 bin 35 metreküp yanık ağaç da kestirilerek satıldı. Düzenlemenin ardından bir bölümü tabii, bir bölümü suni yollarla gençleştirildi. Yanan bölgeye 1.5 ton çam tohumu atıldı. Gençleştirme sahasına 5 bin adet keçiboynuzu (Harnup), 2 bin 700 adet zakkum, 8 bin adet fıstıkçamı, 3 bin 100 adet servi, 2 bin 200 adet mavi servi fidanı dikimi gerçekleştirildi. ÜÇ YANGIN DAHA
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'ndeki Eğeler Tepesi'nde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınından bir ay sonra yeniden orman yangını çıktı. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında 7 dönüm orman alanı zarar gördü. Kepez ilçesindeki Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde çıkan yangında da 5 hektarlık orman alanı yandı. Yangın sırasında alevler arasında kalan bir kaplumbağa, itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Su içirilen kaplumbağa güvenli bir alana bırakıldı. İzmir'in Bayraklı ilçesinde ise önceki akşam ormanlıkta çıkan yangında 15 dekarlık alan kül oldu.