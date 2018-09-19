ALES başvuruları başladı! - ÖSYM ALES başvurusu nasıl yapılır?

Başvurularının elektronik ortamda alındığı ALES başvuruları bugün başladı. Yüksek lisans eğitimi almak isteyenlerle akademik personel olarak çalışmak isteyen bireyleri ilgilendiren sınav öncesinde araştırmalar da iyice hız kazandı. ÖSYM'nin AİS sayfasında ALES başvurularının başladığını ilan etmesi ile adaylar da sınava ilişkin araştırmalara başladı.

19 Eylül itibari ile başlayan ALES başvuruları, 27 Eylül 2018 tarihinde sona erecek. Adaylar bu süre zarfında elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirebilir. İşte ALES başvurusu hakkında merak edilen detaylar

ÖSYM ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınıyor. Adaylar, ÖSYM AİS ekranı aracılığıyla ilgili başvurularını gerçekleştirebilir.

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ALES SONBAHAR DÖNEMİ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES, 18 Kasım 2018'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak.

Sınava başvurular, bugünden itibaren 27 Eylül'e kadar elektronik ortamda yapılacak.

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ VE ÜCRETİ

ALES geç başvuru günü 10 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ücreti ise 150 TL olarak belirlendi.

ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?

100 TL olan ALES ödemeleri şu bankalara yapılabilecek:

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

İNG Bank'ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

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ALES SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.