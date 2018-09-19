Devlet Hava Meydanları 120 personel alımı yapıyor - DHMİ personel alımı başvuru şartları

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 08.07.2018 tarih ve 30472 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları yapılacaktır.

DHMİ personel alımı ilanının duyurulmasıyla beraber, Devlet Hava Meydanları bünyesinde çalışmak isteyen bireyler araştırmalara başladı. Farklı pozisyonlarda 120 kişinin istihdam edileceği personel alımı ilanı başvuru şartları internet üzerinde yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, DHMİ personel alımı ne zaman yapılacak? Devlet Hava Meydanları personel alımı başvuru şartları nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aradık. İşte 2018 Devlet Hava Meydanları DHMİ personel alımı hakkında merak edilen o detaylar...

DHMİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 6 (Altı) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağırılacaktır. Adaylar; Bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Sınava girmek isteyen adayların 20.09.2018-19.10.2018 tarihleri arasında http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekmektedir.

Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvurular 20 Eylül 2018 tarihinde başlayıp, 19 Ekim 2018 tarihinde sona erecektir.

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?



a) Nüfus cüzdanı,

b) 4.5x6 ebadında Vesikalık fotoğraf

c) Yüksek Öğrenim Diploması,

d) KPSS Sonuç Belgesi,

e) Yabancı Dil Belgesi,

f) Asistan Hava Trafik Konrolör Lisansı (Sadece Asistan Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna başvuracaklar için) Bilgisayar destekli seçme sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için çağrılan adaylardan istenilecek belgeler Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ayrıca yayımlanacaktır.

SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR,

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak ,

d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

g) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖR ADAYLARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR,

a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) ICÂO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu almak, ( aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)

c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az 'C' düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM aşkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge. (20.09.2013 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.)

e) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak. (Bknz.: "SHY 65-01 Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği")

STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖR ADAYLARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR,

a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 29/04/2019 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün almamış olmak, (29/04/1993 ve sonrasında doğmuş olmak.)

c) ICÂO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu almak, ( aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)

d) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

e) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az 'C' düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge. (20.09.2013 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.)

f) Daha önce disiplin, başarısızlık ve idari yönden kursla veya Genel Müdürlükle ilişiği

kesilmemek.