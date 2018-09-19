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'Dur' ihtarına uymayan otomobilden 6 bin paket çıktı

’ın Edremit ilçesinde jandarma ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde 6 bin paket ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 09:50
'Dur' ihtarına uymayan otomobilden 6 bin paket kaçak sigara çıktı
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Edremit ilçesi Kurubaş mahallesinde takibe alınan şüpheli minibüs "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yapılan takip sonucu lastik patlatan ile durdurulan minibüste yapılan aramada 6 bin paket ele geçirilmiştir.

Olayla İlgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturanın başlatıldığı belirtildi.
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'Dur' ihtarına uymayan otomobilden 6 bin paket kaçak sigara çıktı
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