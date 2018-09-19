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Herkesin aradığı Neslişah bakın nerede bulundu?

Almanya'nın Münih kentinden 'e gelen ve iddialara göre uygunsuz fotoğraflarının sosyal medyada yayılması tehdidi sonrasında ortadan kaybolan 19 yaşındaki , 'da bulundu. Sağlık durumu iyi olan Neslişah'ın, polislere tehdit edilmediğini söylediği öğrenildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 21:08
Herkesin aradığı Neslişah bakın nerede bulundu?

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan , 19 gün önce ortadan kayboldu. Ailenin yaptığı araştırmalar sonrasında Neslişah'ın 'e geldiği öğrenildi. Ayrıca genç kızın, uygunsuz fotoğraflarının erkek arkadaşı tarafından sosyal medyada yayılması tehdidi sonrasında kayıplara karıştığı ve gece kulüplerinde çalıştığı ileri sürüldü. Türkiye'de gelen ailenin başvurusu üzerine İzmir polisi de araştırma yaptı. Polisin araştırmasında Neslişah'ın İzmir'e geldiği sonrasında ise 'ya gittiği saptandı. İddia edildiği gibi de gece kulüplerince çalışmadığı belirlendi. İzmir polisinin farklı illerde de sürdürdüğü çalışmalar sonrasında Neslişah Tuna, bugünAdana'da bulundu. Neslişah'ın sağlıkdurumunun iyi olduğu ve polislere tehdit edilmediğini söylediği öğrenildi. Ayrıca yaşı büyük olan Neslişah'ın yasalar gereği izin vermesi durumunda hangi ilde bulunduğu ve ailesiyle görüştürüleceği öğrenildi.

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Herkesin aradığı Neslişah bakın nerede bulundu?
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