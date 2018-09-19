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'da o yollar yarın trafiğe kapalı

'deki 'nde yarın düzenlenecek "Evrensel Aşura Matem Merasimi" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Giriş Tarihi: 19.9.2018 21:47 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 21:48
İstanbul'da o yollar yarın trafiğe kapalı

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 'nde saat 10.00 ile 13.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı güzergahlarda değişikliğe gidilecek.

Buna göre, saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar Atatürk Havalimanı istikameti 'den Fatih Caddesi'ne katılım ve Güneşli Köprü üzeri Caddesi Bağcılar'dan gelen istikamet trafiğe kapatılacak.

Sürücüler, alternatif olarak Basın Ekspres Yolu'na yönlendirilecek.

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İstanbul'da o yollar yarın trafiğe kapalı
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