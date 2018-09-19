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Marmara'da hava durumu

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması beklenen bölgede kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 09:47
Marmara'da hava durumu

Marmara Bölgesi genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

Rüzgarın kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Marmara'da hava durumu
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