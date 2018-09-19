Oğlu öldürülen acılı babanın sözleri yürekleri dağladı

Adana'da arkadaşının kına gecesine giden ve kız arkadaşına laf atan 3 kişi tarafından boğazından bıçaklanan Ali Rıza Duğan'ın (18) cenazesi, yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından alındı. Ali Rıza'nın yakınları ve arkadaşları, Adana Adli Tıp Kurumu'na akın etti. Tarlada çalışarak çocuğunu büyüttüğünü belirten Ali Rıza'nın babası Kemal Duğan (47), "Oğlumu bu yaşa kadar getirdim, benden aldılar. Benim oğlumu 2 tane hapçı kurban etti. Benim oğlum gencecikti. Ben daha oğluma tokat vurmadım. Kan davası falan yok. Ne baktın davasına gitti benim oğlum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Oğlunu öldürenlerin 2 kez tahliye edildiklerini belirten baba Duğan, "Bunlar nasıl serbest bırakılıyor? Oğlumu geri getirmez ama asılmalarını istiyorum. Başka analar babalar ağlamasın" dedi.



Ali Rıza'nın cenazesini almaya okul arkadaşları da geldi. Arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü. Gencin cenazesinin alındığı sırada baba sinir krizi geçirdi.



Ali Rıza'nın cenazesi defnedilmek üzere Buruk Mezarlığı'na götürüldü.



Olayla ilgili gözaltına alınan Cumali Deniz Görür ve Mehmet Yontar tutuklanmıştı.

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