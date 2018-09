- 'Ponzi Arzu' mağdurları günden güne artıyor

Bursa'da, yatırımcılara kendi paralarından geri dönenle veya sonraki yatırımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi Düzeni' yöntemiyle, 57 kişiyi dolandırmakla suçlanan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil'in (38) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Her celse yeni müştekilerin ortaya çıktığı duruşmada son olarak öğretmen olduğu öğrenilen bir kadın 450 bin lira parasını kaptırdığını söyledi.

Bursa, İstanbul ve İzmir'de 57 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen ve geçen yıl Şubat ayında tutuklanan Arzu Mertgil, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılandığı Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada, tutuksuz sanıklar G.Ş., S.Ç., S.T. ve R.A. ile avukatlar ve mağdurlar da hazır bulundu. 'Ponzi' lakaplı Arzu Mertgil'in yargılandığı davada her celse yeni müştekiler ortaya çıkarak dolandırıldıklarını ve sanıktan şikayetçi olduklarını dile getiriyor. Konuyla ilgili görülen son duruşmada biri öğretmen biri büfeci 2 kişi daha davaya müdahil olarak Ponzi Arzu mağduru olduklarını iddia etti.

Duruşmada söz hakkı verilen öğretmen, Ponzi Arzu'ya yaklaşık 450 bin lira para kaptırdığını bunun sadece 35 bin lirasını alabildiğini söyleyerek Mertgil'den şikayetçi oldu. Birçok bankadan kredi çektiğini ev almayı planladığını Arzu'nun kendisine teminat olarak bir evin tapusunu verdiğini fakat bu tapunun işe yaramadığını maddi olarak ciddi kaybı olduğunu iddia eden öğretmen parasını geri almak istediğini söyledi.

Duruşmada yeniden savunması alınan Ponzi Arzu ise iddiaları kabul etmedi. 19 aydır tutuklu bulunduğunu dile getiren Mertgil hasta anne ve babasına bakacak kimsesi olmadığını kaydederek tahliyesini istedi.

Ponzi Arzu'nun tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.