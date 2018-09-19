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Son dakika: Azeri işadamı ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Azeri İşadamı Florya’daki ofisinde silahlı saldırıya uğradı. Başından 2 ve kalbinden 1 mermi ile yaralanan işadamı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan Gözel Damirov isimli şüphelinin yakalanması için polis operasyonlara başladı

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 21:42 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 21:44
Son dakika: Azeri işadamı İtimat İsmailov ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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Son dakika: Azeri işadamı İtimat İsmailov ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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