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Son dakika: Azeri işadamı İtimat İsmailov ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Azeri İşadamı İtimat İsmailov Florya’daki ofisinde silahlı saldırıya uğradı. Başından 2 ve kalbinden 1 mermi ile yaralanan işadamı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan Gözel Damirov isimli şüphelinin yakalanması için polis operasyonlara başladı