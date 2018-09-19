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haberi! O illerimizde yaşayanlar dikkat! için uyardı!

ve bilgisi 'den geldi. Özellikle Karadeniz bölgesinde yağacak olan sağanak ve gök gürültülü yağışlar için vatandaşları uyardı. Yapılan son dakika hava durumu değerlendirmelerine göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesim yüksekleri ile Van ve Hakkari'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor denildi. İşte il il tüm yurtta hava durumu raporları ve detaylar.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 10:07
Son dakika hava durumu haberi! O illerimizde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji sağanak yağış için uyardı!

Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen yla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 25

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Bursa: Parçalı bulutlu 29

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalyalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı bulutlu 24

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesim yüksekleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü lı 23

Erzurum: Parçalı bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

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Son dakika hava durumu haberi! O illerimizde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji sağanak yağış için uyardı!
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