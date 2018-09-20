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10 bin metrede duygusal anlar

uçağıyla ’dan Zürih’e giderken korktuğu için zor anlar yaşayan Tuğçe T. için kabin memurları düzenledikleri kutlaması ile gönülleri fethetti

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018
10 bin metrede duygusal anlar
Türk Hava Yolları () kabin memurları aldıkları eğitim ve sempatik tavırları ile görev yaptığı uçuşlarda fark yaratmaya devam ediyor. Kabin memurları, geçen ay ailesi ile birlikte 'dan Zürih'e giderken korktuğu için 10 bin metre yükseklikte zor anlar yaşayan Tuğçe T. için düzenledikleri kutlaması ile gönülleri fethetti. Kutlamayı organize eden kabin memuru Büşra Güzelses, İstanbul'dan kalktıktan sonra Tuğçe'nin annesinin uçağın arka bölümüne gelerek, kızının korktuğunu ve başka bir koltuğa oturduğunu söyleyerek kendilerinden yardım istediğini ifade etti. Güzelses "Biz de yardım etmeye gittik. Kaldıramadık yerinden ama onu mutlu etmeye çalıştık. Annesi ile konuşurken Tuğçe'nin bir gün önce 19 yaşına bastığını söylemişti. Biz de uçaktaki ikram malzemelerimizle küçük bir doğum günü kutlaması organize ettik. Yolcularımız da bize eşlik etti. 20 dakika kadar yerinde zıplayarak kahkaha attı. Fotoğraf çekmek istediğimizde kız kardeşlerini de fotoğrafta istedi. Kız kardeşlerini yanında istemesi bizi etkiledi" diye konuştu. Güzelses kendileri için THY için bütün yolcuların özel olduğunu ancak Tuğçe gibi yolcular ile her zaman 'özel' olarak ilgilendiklerini vurguladı. Kabin amiri Bahadır Özer ise Tuğçe'nin ailesinden izin alarak yaptıkları kutlama sırasında çok duygulandıklarını belirterek "Yolcumuz da diğer yolcularımız da mutlu oldu" dedi.
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10 bin metrede duygusal anlar
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