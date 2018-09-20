4 yıldır evinde besleği köpeği, mahkeme kararıyla tahliye edilecek

KONYA'da 1 çocuk annesi Safiye Gürsel'in (73), 4 yıldır beslediği 'Şanslı' adını verdiği köpeği, 1.5 yıl önce satın alıp taşındığı evin bulunduğu apartman sakinlerinin dava açması üzerine mahkeme kararıyla evden tahliye edilecek. 15 gün içinde köpeğini evden tahliye etmek zorunda kalan Gürsel, ''O benim çocuğum gibi. 4 yıldır biz onunla yaşıyoruz. Eğer onu elimden alırlarsa ben yaşayamam. Beni ondan ayırmasınlar" dedi.

Safiye Gürsel, 1.5 yıl önce Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi'ndeki bir siteden ev satın alıp, eşiyle birlikte yaşamaya başladı. 4 yıl önce sahiplendiği golden retriever cinsi 'Şanslı' adını verdiği köpeğiyle beraber kalan Gürsel'i, site sakinleri, site protokolünü gerekçe göstererek evde köpek besleyemeyeceğini belirterek dava açtı. 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi geçen 13 Eylül günü, köpeğin evden tahliye edilmesi yönünde karar aldı.

'O BENİM KÖPEĞİM DEĞİL, EVLADIM'

Mahkeme kararı sonucu 15 gün içinde köpeğini evden göndermek zorunda kalan Safiye Gürsel, köpeği sahipliğinde 20 günlük olduğunu ve 4 yıldır beslediği belirtti. Köpeğinin düzenli olarak aşılarının yapıldığını ve karnesinin olduğunu ifade eden Gürsel, köpeğe evladı gibi bakıp, büyüttüğünü kaydetti.

Gürsel, şöyle devam etti:

''Sanki o, köpek değil, benim evladım, canım, ciğerim. Bensiz bir yere gitmez. Ben de öyleyim, onsuz bir yere gitmem. İki sefer dava açtılar. İlk seferki davayı ben kazandım, ikincisini onlar kazandı. Yakında Şanslı'yı elimden alacaklarmış. Ben buna dayanamam. Ben yalnız bir hayat yaşamaktansa Şanslı ile yaşamayı tercih ederim. Çocuk gibi büyüttüm onu. Emeğim çok onda. O giderse yaşayamam."

'HAYVAN BESLEMEK YASAK'

Gürsel, Şanslı'yı şikayet edenlerin sitede oturan öğretmenler olduğunu belirterek, " 3 bayan öğretmenden şikayet aldık. Belediyeden geldiler, her kontrolü yaptılar her şeyi tam diye götürmediler. Tapuyu alırken bir kağıt imzaladım. O kağıtta da bir madde yazıyormuş. Onu da bana söylemediler. 'Evde hayvan beslemek yasak' diye yazıyormuş. Ben de onu bilmiyordum. Bugüne kadar ev alıp, sattım böyle bir şey görmedim. Bilsem, uyarsalar o imzayı atar mıydım. Ben buna kıyar mıydım. Ben onu çok seviyorum" diye konuştu.

KİMSEYE BİR ZARARI OLMADI

Şanslı'nın bugüne kadar hiç kimseye bir zararının olmadığını da anlatan Gürsel, "Yetkililere şunu diyorum; önce Allah'ı düşünsünler, sonra bunun hayatını, en son benim hayatımı düşünsünler. Ben onu ne zorluklarla büyüttüm. Evde büyüttüm. Onu alıştıracağım diye neler çektim. Eğer komşuma, bana ya da bir başkasına zarar verse ben o köpeği evimde barındırır mıyım? Biz acı hayat yaşadık. Bize ve bu hayvana kıymasınlar. Hep kendilerini değil biraz da hayvanları düşünsünler. Ben durup dururken neden bu acıyı yaşayayım" dedi.

Safiye Gürsel, yerel mahkemenin kararına karşı Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulunacağını sözlerine ekledi.



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