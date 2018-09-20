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Atatürk Havalimanı'nda cep telefonu kaçakçılığı

Hong-Kong'tan gelen ve 'gemi motor aksanı' olarak beyan edilen kargodan yurda kaçak yolla sokulmak istenilen piyasa değeri toplam 4 milyon 500 bin lira olan 13 bin 300 adet cep ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 16:37 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 16:43
Atatürk Havalimanı'nda cep telefonu kaçakçılığı

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü'ne gemi motor aksanı olarak beyan edilen kargodan şüphelendi. Ekipler bunun üzerine kargo ve işlemleri takibe aldı.

13.300 ADET TELEFON...

Gümrük işlemlerini gerçekleştireceği beyan edilen müşavirlik firmasından eşyaların kendilerine ait olmadığı bilgisi üzerine kargo x-ray taramasından geçti. Yapılan tarama sonucu kargonun içinde beyan edildiği gibi gemi motor aksamı yerine, kolilerde 13 bin 300 adet cep telefonu bulundu. Ekipler piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan cep telefonlarına el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Atatürk Havalimanı'nda cep telefonu kaçakçılığı
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