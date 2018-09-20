Ayakları yerden kesecek festival

TEKNOFEST İstanbul
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bugün İstanbul Yeni Havalimanı
'nda başlıyor. SABAH'ın ana medya sponsorluğunu yaptığı TEKNOFEST'te amaç havacılık, uzay ve teknoloji konularında toplumun genelinde farkındalık oluşturmak, çocukları ve gençleri destekleyip yönlendirmek. 4 gün boyunca devam edecek TEKNOFEST'teki gösteri ve yarışlardan bazıları: EN HIZLILAR PİSTTE
Dünyanın en hızlı araçları olarak kabul edilen Red Bull Racing Formula 1 arabası, AK Parti Sakarya Milletvekili milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu
'nun kullanacağı Kawasaki H2R, Tesla P100 DL, Red Bull sporcusu Türkiye ralli şampiyonu Yağız Avcı'nın kullanacağı Lotus Evora 430 GT, Avrupa Şampiyonu Red Bull sporcusu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun kullanacağı Aston Martin The New Vantage, Solotürk F16 uçağı ve özel jet Challenger 605 ilk kez bir arada Havalimanı pistinde yarışarak dünyada bir ilke imza atacak.
TEKNOFEST Dünya Drone Kupası'na ev sahipliği yapacak. 25 ülkeden 64 sporcu katılacak. hızları saatte 250 kilometreye ulaşan drone'larla yarışacak.
Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın yanı sıra Türkiye'nin ilk profesyonel milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu olan kızı Semin Öztürk gösteri yapacak. Millî imkânlarla geliştirilen T129 ATAK helikopteri ve TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı
görücüye çıkacak. TSK'ya bağlı 3 ayrı paraşüt timi gösteri yapacak.
Belirli sayıda ziyaretçi rüzgâr tüneli ve planetaryumları deneyebilecek. Çocuklar için 3D printerlar içeren teknoloji atölyeleri düzenlenecek.
Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi yapılacak. HACKER'LAR YARIŞACAK ASELSAN
, Baykar, BMC, İGA, İSBAK, Roketsan, TAİ, TÜBİTAK ve TÜRKSAT'ın paydaşlığında İHA Destekli İnsansız Kara Aracı, İnsansız Sualtı Sistemleri ve Robotik Fetih 1453, Yapay Zeka, Robotaksi ve İnsanlık Yararına Teknoloji, Model Uydu yarışmaları yapılacak. Yarışmalara 750 takım 2 binden fazla yarışmacı katılıyor.
TEKNOFEST kapsamında dünyaca ünlü hacker'lar HackIstanbul 2018 CTF (Capture the Flag) yarışmasına katıldı. 2 bine yakın katılımcı ön elemelare katıldı. Finale kalan 10 ekip ASELSAN'ın geliştirdiği Anti- Drone Savunma Sistemi üzerinde kozlarını paylaşacak. TÜRK YILDIZLARI'NDAN DAVET
TÜRK Yıldızları dün TEKNOFEST'in başladığını duyurmak için İstanbul Boğazı'nda alçak uçuş gösterisi düzenledi. Türk Yıldızları, Adalar ve Topkapı semalarında yelpaze uçuşu yaptı.