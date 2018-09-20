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Azeri işadamı ortağı tarafından öldürüldü

İthalat işleriyle uğraşan Azeri işadamı Bakırköy’deki ofisinde ortağı tarafından silahla vurularak öldürüldü

Yunus Emre KAVAK
BARIŞ SAVAŞ YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018
Azeri işadamı ortağı tarafından öldürüldü
Azeri işadamı İstanbul Bakırköy'deki ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırı olayı dün 20.00 sıralarında Azeri işadamının Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi 63 numaralı binadaki ofisinde meydana geldi. İddiaya göre ithalat ve işleriyle uğraşan İtimat İsmailov alcak verecek meselesi nedeniyle ortağı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan Gözel Damirov ortağına kurşun yağdırdı. Başından 2 ve kalbinden 1 mermi ile yaralanan işadamı İsmailov Florya'daki Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak İsmailov burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşadamı İsmailov'un Star Gazetesi Yazarı Sevil Nuriyeva İsmailov'un eşi olduğu öğrenildi. İsmailov'un ayrıca eski Azeri diplomat İlyas İsmailov'un da oğlu olduğu kaydedildi.

ZANLI ESKİ AZERİ POLİSİ ÇIKTI
Saldırıyı gerçekleştiren Gözel Damirov ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Damirov'un 'da bir dönem polislik yaptığı ve Bakü'de buzdolabı fabrikasının bulunduğu iddia edildi. Cinayetin ardından Olay Yeri İnceleme Ekipleri ölen işadamının ofisinde incelemelerde bulunurken saldırı sırasında ofiste bulunan bir kadın ve bir erkek çalışan da ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Polis olayın ardından kaçan Gözel Damirov'un yakalanması için çalışma başlattı.
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Azeri işadamı ortağı tarafından öldürüldü
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