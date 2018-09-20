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Eşinin kendisini, yeğeni ile aldattığını ’da açıkladı

ATV'deki ’da programına katılan , eski karısının kendi yeğeniyle olan ilişkisini Esra Erol’da iddia etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 11:25 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 13:06
Eşinin kendisini, yeğeni ile aldattığını Esra Erol’da açıkladı

'da programına katılan eski eşi Pınar Başaran'ın öz yeğeni Bülent Tamsan ile kaçarak kendisini aldattığını iddia etti. Söylediklerinin iddia olmadığını, gerçekten ilişkilerinin olduğunu ifade eden Dilboğa, "İlişkilerini kabul ediyorlar, çocuğumla aynı ortamdalar. Oğlumu istiyorum" diyerek isyan etti.

Esra Erol'da şoke eden iddia! Ömer Dilboğa "Eski eşimin yeğeniyle ilişkisi var"


Öte yandan, canlı yayında iddialara cevap veren Bülent Tamsan, ilişkilerinin olduğunu kabul etti.



Programda Ömer Dilboğa, vukuatlı nüfus örneğini göstererek canlı yayında teyze-yeğen olduklarını ispatladı.

Daha önce birbirlerini tanımadıklarını söyleyen Ömer Dilboğa, "Bülent'in babası vefat etti, eşim taziyeye ablasına gitti. Ailecek görüşmeye başladık. Birbirlerine davranışlarından rahatsız oldum. Eşim değişmişti. 16 yılda ilk defa onu böyle gördüm. Kendine bakmaya başlamıştı. Boşanalım dedi, bende kabul ettim. Boşandık. Çocuğumun velayeti anneye verildi" diyerek sadece çocuğunu o ortamdan kurtarmak istediğini dile getirdi.

Boşandıktan sonra kendisine fotoğraflar geldiğini ve tahrik edildiğini anlatan Ömer Dilboğa, 6 yaşındaki çocuğunu 1 yıldır göremediğini ve en büyük hayali oğluna kavuşmak olduğunu söyledi.

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Eşinin kendisini, yeğeni ile aldattığını Esra Erol’da açıkladı
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