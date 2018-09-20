Genç kadına, evden sonra adliyede cinayet keşfi

BURSA'da, 5 yıl ilişki yaşadığı komşusu Ümit Şahin'i (30) tabancayla vurarak, öldürdüğü iddia edilen, evli ve 4 çocuk annesi Neşe Aydın'ın (32) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Cinayeti işlediği silahla daha önce evde keşif yaptırılan Aydın, bu kez mahkeme huzurunda, tabancayı eline alarak, Şahin'i nasıl öldürdüğünü anlattı.

Olay, 2016 yılının Eylül ayında, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Bekar olan Ümit Şahin, yaklaşık 5 yıl ilişki yaşadığı evli komşusu Neşe Aydın'ın evinin önünde, tabanca ile göğsünden vurularak, öldürüldü. Aydın, polisi arayıp, Şahin'i kendisinin öldürdüğünü söyleyerek, gelen ekiplere evinin önünde teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Neşe Aydın hakkında 'kasten adam öldürmek', tutuksuz sanık eşi Mehmet Aydın için de 'cinayete azmettirmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mehmet Aydın'ın, eşini cinayete azmettirmediğini söylediği duruşmalarda suçunu kabul eden Neşe Aydın ise Ümit Şahin ile 5 yıldır ilişki yaşadıklarını, 3 kız çocuğundan sonra dünyaya gelen ve nikahlı eşinin üzerine yazdırdığı 4 yaşındaki oğlunun babasının Ümit olabileceğini söyledi. Yapılan DNA testinde, oğlunun babasının ölen Ümit Şahin olduğu ortaya çıkan Neşe Aydın, ilişkisinin çekilmez hal aldığını, ondan kurtulmak istediğini, olay günü yatak odasının penceresine geldiğini, tartışmaya başladıklarını, kurtulamayacağını alayınca da öldürdüğünü ileri sürdü. Neşe Aydın, kendisini eşinin azmettirmediğini söyledi.

ELİNDE TABANCAYLA CİNAYETİ ANLATTI

Tutuklu sanık Neşe Aydın'ın, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Müşteki avukatı Akan Demir'in isteği üzerine, daha önce cinayeti işlediği silahla evde keşif yaptırılan Aydın, bu kez duruşmada tabancayı eline alarak, Ümit Şahin'i nasıl öldürdüğünü mahkeme heyetine anlattı. Fotoğraf ve görüntü de çekilen duruşmada Neşe Aydın, cinayeti Ümit Şahin'den aldığını öne sürdüğü tabancayla 3 el ateş ederek, işlediğini söyledi.

Duruşma, eksik evrakın beklenmesi için ertelenirken, Neşe Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

FOTOĞRAFLI