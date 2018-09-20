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Kayıp Sedanur'un köyündeki sazlık alan tekrar arandı

'ın Kağızman ilçesinde 5 gün önce kaybolan 9 yaşındaki için köy yakınında bulunan sazlık alanda yürütülen arama çalışması tamamlandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 21:16
Kayıp Sedanur'un köyündeki sazlık alan tekrar arandı

'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde toplamaya çıkan Abdullah ve Handan çiftinin kaybolan kızları 9 yaşındaki 'i bulmak için çalışmalar gün boyu sürdü.

Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma () timleri, ve UMKE ekipleri ile vatandaşlar katıldı.

SAZLIK ALAN TEKRAR ARANDI

Köy yakınlarındaki sazlık alan sabah saatlerinde JAK, AFAD ve UMKE ekiplerince tekrar arandı. Aramanın ardından traktörle sazlığın bir kısmı biçildi. Traktörün giremediği alanlarda iş makineleri çalışma yaptı.

Kağızman Belediyesi ve araçlarıyla gerçekleştirilen çalışmayla sazlık alan tamamen biçildi. Sazlık alanda Sedanur'a yönelik herhangi bir ize rastlanmadı.

Çalışmaları Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız da izledi.

Köydeki evlerin arandığı, drone desteğiyle arazinin tarandığı çalışmalara yarın devam edilecek.

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Kayıp Sedanur'un köyündeki sazlık alan tekrar arandı
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