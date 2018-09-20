Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artarak, mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/ sa) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya ong>Antalya: Az bulutlu 35

Samsun: Az bulutlu ve açık 25

Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24

Erzurum: Az bulutlu ve açık 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35