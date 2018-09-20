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'den uyarısı! nasıl olacak?

'den milyonları ilgilendiren uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu tahmin raporlarını son dakika olarak duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre,ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerin parçalı bulutlu geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde 1 ila 3 derece artarak, mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtiliyor. Bugün ise az bulutlu ve açık olmak üzere 28 derece gözüküyor. İşte son hava durumu tahmin raporları...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 10:37
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?

Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artarak, mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/ sa) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalyaong>Antalya: Az bulutlu 35

Samsun: Az bulutlu ve açık 25

Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24

Erzurum: Az bulutlu ve açık 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?
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