Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artarak, mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/ sa) olarak esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Az bulutlu ve açık 34Antalyaong>Antalya: Az bulutlu 35
Samsun: Az bulutlu ve açık 25
Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24
Erzurum: Az bulutlu ve açık 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35