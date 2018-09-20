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Momorandum nedir?

Bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısına denir.

Giriş Tarihi: 20.9.2018 12:54
Momorandum nedir?

Ülkeler arası siyasetin önemli unsurlarından biri olan , hiç bir ülkenin karşılaşmak istemediği bir durumdur. Bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısına memorandum denir. Memorandum'da genelde iki ülkeden biri, bir diğerine gözdağı veya yaptırımda bulunmak maksadıyla bu yazıyı yollar. Bu yazılar genelde olumsuz temaları içerse de yapıcı ilişkiler için de memorandum'un uygulandığı olmaktadır.

Memorandum kelimesi günümüzde çok sık kullanılan bir kelime olmasa da ABD Başkanı 'ın geçmişte İran ve Rusya hakkında yaptığı açıklamalarda geçmektedir.

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Momorandum nedir?
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