Momorandum nedir?

Ülkeler arası siyasetin önemli unsurlarından biri olan memorandum, hiç bir ülkenin karşılaşmak istemediği bir durumdur. Bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısına memorandum denir. Memorandum'da genelde iki ülkeden biri, bir diğerine gözdağı veya yaptırımda bulunmak maksadıyla bu yazıyı yollar. Bu yazılar genelde olumsuz temaları içerse de yapıcı ilişkiler için de memorandum'un uygulandığı olmaktadır.

Memorandum kelimesi günümüzde çok sık kullanılan bir kelime olmasa da ABD Başkanı Donald Trump'ın geçmişte İran ve Rusya hakkında yaptığı açıklamalarda geçmektedir.