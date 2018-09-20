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yla saldırı düzenleyen bakın kaç yaşında çıktı?

’da 10 yaşındaki çocuk motosiklet ile seyir halinde olan bir kişiyi tüfekle vurarak ağır yaraladı. Çocuk ile vurduğu kişi arasında daha önceden husumet olduğu öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 22:38 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 22:46
Pompalıyla saldırı düzenleyen bakın kaç yaşında çıktı?

Olay, Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş yolu üzerinde meydana geldi.

"DEFALARCA ATEŞ ETTİ"

Edinilen bilgiye göre, 01 AAD 441 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan , 10 yaşındaki F.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı. F.K. tüfek ile defalarca ateş açarak, Ali Genç'i sırtından yaraladı. Yaralanan Genç, motosikletinden kanlar içerisinde yere düştü. Durumu gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AĞIR YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Genç'i Şehir Hastanesine kaldırdı. Genç'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Yaralama olayını gerçekleştiren, F.K. ise olay yerinden hızla kaçtı. Mahallenin etrafını abluka altına alan polis ekipleri, F.K.'yi kısa sürede yakaladı. F.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Pompalıyla saldırı düzenleyen bakın kaç yaşında çıktı?
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