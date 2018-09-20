Seri katil için istenen ceza belli oldu

Geçen 2 Ağustos'ta Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi'nde bir iş adamına ait villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz pompalı tüfekle öldürüldü. Yılmaz'ı öldürdüğü ve silahını gasp ettiği iddiasıyla olaydan 4 gün sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evine baskın yapılan 'Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar, gözaltına alınıp, tutuklandı. Savcılık cinayetle ilgli iddianamesini hazırlayarak, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Hamdi Kayapınar'ın, 'Tasarlayarak adam öldürme ve yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından dava tarihi belli olacak.



