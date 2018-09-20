Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Seri katil için istenen ceza belli oldu

Seri katil için istenen ceza belli oldu

'de 6 kişiyi öldürüp, bu suçlardan 16 yıl 2 gün cezaevinde kalan ve tahliyesinin ardından özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ı (47) beğendiği tabancası için pompalı tüfekle vurarak öldüren Hamdi Kayapınar'la (39) ilgili savcılık iddianamesi hazırlandı. İddianame kabul edilirse Kayapınar, 'tasarlayarak adam öldürme' ve 'yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanacak.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 11:06
Seri katil için istenen ceza belli oldu

Geçen 2 Ağustos'ta Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi'nde bir iş adamına ait villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz pompalı tüfekle öldürüldü. Yılmaz'ı öldürdüğü ve silahını gasp ettiği iddiasıyla olaydan 4 gün sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evine baskın yapılan 'Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar, gözaltına alınıp, tutuklandı. Savcılık cinayetle ilgli iddianamesini hazırlayarak, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Hamdi Kayapınar'ın, 'Tasarlayarak adam öldürme ve yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından dava tarihi belli olacak.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Seri katil için istenen ceza belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN