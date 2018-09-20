Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Tamirciye bilgisayarını verdi... Gelen telefon şoke etti

Tamirciye bilgisayarını verdi... Gelen telefon şoke etti

'da yaşayan Sıla B. adlı genç kadın, tamirci Erol A.’nın bilgisayardaki özel fotoğraflarını kendi bilgisayarına aktarıp şantaj yaptığını öne sürerek dava açtı.

Giriş Tarihi: 20.9.2018 08:36 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 08:39
Tamirciye bilgisayarını verdi... Gelen telefon şoke etti

Vatan gazetesinden Tolga Atar'ın haberine göre, 'da yaşayan Sıla B. isimli genç kadın, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine diz üstü bilgisayarını tamirat için bıraktığı işyeri sahibiyle mahkemelik oldu. Erol A.'nın kendisine şantaj yaptığını öne süren genç kadın yaşadıklarını şöyle anlattı:

'ÇOK GÜZELSİN'

"Kendime ait laptopu yazılım ve bazı programları çalışmadığı için Levent'te bu işleri yapan bir iş yerine götürdüm. Bir gün sonra yapıldığını söylediler ben de gidip laptopu aldım. Aradan 15 gün geçtikten sonra beni bilmediğim bir numaradan arayan kişi, 'elimde mail hesabın, hesapların var. Özel fotoğrafların var çok güzelsin seninle arkadaş olmak istiyorum' dedi. Onu tersledim. Bunun üzerine özel ve biraz da açık olan fotoğrafımı sosyal medya hesabıma koydu. Dediğini görünce hemen hesaplarımın şifrelerini değiştirerek kapattım. Aklıma bilgisayarımı yaptırmak için verdiğim yer aklıma geldi. Erol A.'yı aradım durumu sordum. İnkar etmeyerek benimle olmak istediğini söyledi."

Erol A. ise savcılıkta, "Kötü niyetim yoktu, amacım da şantaj yapmak değildi" diye kendini savundu. Savcılık Erol A. hakkında "Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme yayma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istedi.

Türkiye'nin il il 2018 nüfusu! Türkiye'nin son rakamlarla nüfusu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tamirciye bilgisayarını verdi... Gelen telefon şoke etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN