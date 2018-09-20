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Tırdan 56 kilo eroin çıktı

'de polis ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada 56 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 21:22 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 21:42
Tırdan 56 kilo eroin çıktı

Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 20 Eylül 2018 günü Van-Hakkari yolu üzerinde bulunan Depin Polis Kontrol Noktasında şüphe üzerine durdurulan bir tırda arama yapıldı.

Yapılan açıklamada "Aramada toplam daralı ağırlığı 56 kilo 240 gram olan eroin maddesi ele geçirilmiştir. Araç sürücüsü gözaltına alınmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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Tırdan 56 kilo eroin çıktı
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