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belli oldu - ile 2018 nasıl sorgulanır?

tarafından adayların erişimine açıldı. Akademik personel olmak ve yükseklisans eğitimi yapmak isteyen adayları ilgilendiren 2018 ALES sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin resmi internet sitesinden sorgulanabiliyor. İşte sorgulama sayfası ve sınav hakkında merak edilen detaylar

Giriş Tarihi: 21.9.2018 13:57 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 13:58
ALES sınav giriş yerleri belli oldu - ÖSYM ile 2018 ALES sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Bu sene ikincisi düzenlenecek olan sınavı için heyecan dorukta. 'den ALES 2018'e ilişkin olarak son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada nin adayların erişimine açıldığı duyuruldu. Böylece Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na yönelik bütün konular da netleşmiş oldu. Adaylar artık sınavdan iyi puan almaya ve hedeflerini gerçekleştirmeye odaklanacak. İşte 2018 ALES hakkında merak edilen bilgiler ve sorgulama sayfası...

ALES SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2018 ALES/2 sınav giriş belgeleri adaylarn erişimine açıldı. ÖSYM'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"30 Eylül 2018 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2018-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Bu sene içerisinde ikincisi düzenlenecek olan ALES 2018, 30 Eylül Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binasına giriş yapamayacak. ÖSYM 15 dakika kuralı konusunda adayları uyardı.

ALES NEDİR?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda,

- Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

- Yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

- ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.

Sınavda alınan puanlar, adaylara Sınav Sonuç Belgesiyle duyurulacak ve istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

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ALES sınav giriş yerleri belli oldu - ÖSYM ile 2018 ALES sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
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