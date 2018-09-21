ALES sınav giriş yerleri belli oldu - ÖSYM ile 2018 ALES sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Bu sene ikincisi düzenlenecek olan ALES sınavı için heyecan dorukta. ÖSYM'den ALES 2018'e ilişkin olarak son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada ALES sınav yerlerinin adayların erişimine açıldığı duyuruldu. Böylece Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na yönelik bütün konular da netleşmiş oldu. Adaylar artık sınavdan iyi puan almaya ve hedeflerini gerçekleştirmeye odaklanacak. İşte 2018 ALES sınav giriş yerleri hakkında merak edilen bilgiler ve sorgulama sayfası...

ALES SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2018 ALES/2 sınav giriş belgeleri adaylarn erişimine açıldı. ÖSYM'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"30 Eylül 2018 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2018-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Bu sene içerisinde ikincisi düzenlenecek olan ALES 2018, 30 Eylül Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binasına giriş yapamayacak. ÖSYM 15 dakika kuralı konusunda adayları uyardı.

ALES NEDİR?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda,

- Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

- Yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

- ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.

Sınavda alınan puanlar, adaylara Sınav Sonuç Belgesiyle duyurulacak ve istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.