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Alev topuna dönen otomobilin yanında trafik devam etti

'nın Kahramankazan ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor bölümünün alev alması sonucu kullanılamaz hale geldi. Sürücü, otomobilden kendisini son anda dışarı atarak kurtuldu. Yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 16:50 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 16:52

Lokanta işleten , oto sanayi sitesinde bakımlarını yaptırdığı 06 AD 4997 plakalı otomobiliyle Kahramankazan'a dönerken Mahallesi yakınlarına geldiğinde aracın klima peteklerinden duman çıktığını fark etti. Ardından otomobilinin önünden alevlerin yükseldiğini gören Berber, frene bastı ancak frenin tutmadığını fark etti. El freni ile otomobili yavaşlatan Berber, alevlerin iyice sardığı otomobilinden kendisini son anda dışarı atarak kurtulabildi. Olay yerindeki diğer sürücülerin yangın tüpleriyle müdahale ettiği alevler, saniyeler içerisinde tüm otomobile yayıldı.


İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangın sonucu otomobil hurda yığınına döndü. Servis bakımından yeni çıkardığı otomobilinin neden yandığına anlam veremediğini belirten Erkan Berber, canını kurtardığı için şükrettiğini söyledi.

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Alev topuna dönen otomobilin yanında trafik devam etti
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