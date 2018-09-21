Annesinin elini bırakan çocuk, motosikletin altında kaldı

Olay İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Bayraktar'ın (33) elini bırakan 5 yaşındaki oğlu Halil İbrahim, yolun karşına geçmek istedi. Hızla gelen motosikletin altında kalan Halil İbrahim, metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan çocuğu İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk tedavinin ardından Halil İbrahim, Bursa'daki hastaneye sevk edildi.
SÜRÜCÜ ARANIYOR
Polis, kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.