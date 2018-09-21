AVM yöneticisi köyünde hayvancılığa başladı

Devletten aldığı hibe desteğiyle köyünde 1,5 milyon lira yatırım yapan Soydemir'in 1,5 yıl önce satın aldığı 150 küçükbaş hayvan sayısı da geçen sürede 600'e yaklaştı. Soydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Üsküdar'da doğduğunu, hem okuyup hem ticaret ile uğraştığını, okul bittikten sonra tamamen ticarete atıldığını söyledi. Uzun süre ticaret yaptıktan sonra çeşitli AVM'lerde yönetici olarak çalıştığını ancak İstanbul'un kalabalığının insanı strese soktuğunu, aileyle yeterince ilgilenmeye bile imkan vermediğini dile getiren Soydemir, 2 yıl önce bir arkadaşının da tavsiyesiyle çiftlik kurmaya karar verdiğini belirtti.