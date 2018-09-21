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yöneticisi köyünde hayvancılığa başladı

'da ailesiyle uzun yıllar ticaret yapan, çeşitli 'lerde üst düzey yönetici olarak çalışan 32 yaşındaki Eyüp Soydemir, memleketi 'in Gölpazarı ilçesine bağlı Çukurören köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine başladı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 11:37
AVM yöneticisi köyünde hayvancılığa başladı

Devletten aldığı hibe desteğiyle köyünde 1,5 milyon lira yatırım yapan Soydemir'in 1,5 yıl önce satın aldığı 150 küçükbaş hayvan sayısı da geçen sürede 600'e yaklaştı. Soydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Üsküdar'da doğduğunu, hem okuyup hem ticaret ile uğraştığını, okul bittikten sonra tamamen ticarete atıldığını söyledi. Uzun süre ticaret yaptıktan sonra çeşitli 'lerde yönetici olarak çalıştığını ancak 'un kalabalığının insanı strese soktuğunu, aileyle yeterince ilgilenmeye bile imkan vermediğini dile getiren Soydemir, 2 yıl önce bir arkadaşının da tavsiyesiyle çiftlik kurmaya karar verdiğini belirtti.

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AVM yöneticisi köyünde hayvancılığa başladı
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