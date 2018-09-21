Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Aynı yaşta aynı hastalıktan

Aynı yaşta aynı hastalıktan

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Aynı yaşta aynı hastalıktan
dizisinin baş karakteri J.R. Ewing'i seslendiren Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı (81) 'da dün öldü. 2 yıldır kanser tedavisi gören Şanal, 'deki bir özel hastanede bir süredir yoğun bakımdaydı. Şanal'ın ses verdiği J.R. Ewing rolünü oynayan Larry Hagman de yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 2012'de 81 yaşındayken vefat etmişti. J.R.'ın yanı sıra Uzay Yolu'nda Kaptan Kirk'ü seslendiren Şanal'ın sağlık durumu eylülde ağırlaşmıştı. Şanal, Dikili'deki yazlığından İstanbul Moda'daki evine getirilmişti. Şanal'ın kalbi 17 Eylül günü durunca acil olarak hastaneye kaldırılmış ve kalbi tekrar çalıştırılmıştı. Şanal'ın cenazesi toprağa verilmek üzere İzmir Çandarlı'ya götürüldü. Şanal kendisi gibi dublaj sanatçısı olan ve Dallas dizisindeki Sue Ellen'ı seslendiren Elçin Şanal'la evliydi. Çiftin Cenk Şanal isimli bir oğlu ve iki yıl önce kaybettikleri Elif Şanal isminde bir kızları vardı. SABAH
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aynı yaşta aynı hastalıktan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN