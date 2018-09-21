Aynı yaşta aynı hastalıktan

DALLAS
dizisinin baş karakteri J.R. Ewing'i seslendiren Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Oytun Şanal
(81) İstanbul
'da dün öldü. 2 yıldır kanser tedavisi gören Şanal, Kadıköy
'deki bir özel hastanede bir süredir yoğun bakımdaydı. Şanal'ın ses verdiği J.R. Ewing rolünü oynayan Larry Hagman de yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 2012'de 81 yaşındayken vefat etmişti. J.R.'ın yanı sıra Uzay Yolu'nda Kaptan Kirk'ü seslendiren Şanal'ın sağlık durumu eylülde ağırlaşmıştı. Şanal, İzmir
Dikili'deki yazlığından İstanbul Moda'daki evine getirilmişti. Şanal'ın kalbi 17 Eylül günü durunca acil olarak hastaneye kaldırılmış ve kalbi tekrar çalıştırılmıştı. Şanal'ın cenazesi toprağa verilmek üzere İzmir Çandarlı'ya götürüldü. Şanal kendisi gibi dublaj sanatçısı olan ve Dallas dizisindeki Sue Ellen'ı seslendiren Elçin Şanal'la evliydi. Çiftin Cenk Şanal isimli bir oğlu ve iki yıl önce kaybettikleri Elif Şanal isminde bir kızları vardı. SABAH