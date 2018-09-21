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Elindeki keser ile doktora saldırdı

'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, aile sağlık merkezinde doktora keser ile saldırmaya çalıştı. Keser ile sağlık merkezindeki cihazlara zarar veren şahıs, tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 16:41 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 17:18
Elindeki keser ile doktora saldırdı

Olay, 18 Eylül Salı günü 'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aile Sağlığı Merkezine gelen N.E. isimli bir kadın, eşinin ilaçlarını kendi üzerine yazdırmak istedi. Aile hekimi S.E. başkasının ilacını kendisi üzerine yazdırmak isteyen kadına durumun suç olduğunu, hastanın kendisinin gelmesi durumunda muayenesinin yapılıp gerekli ilaçların yazılacağını söyledi.

MAKİNELERE VURDU KAPILARA ZARAR VERDİ

Aile hekimi ve Aile Sağlığı Merkezinde çalışanlara hakaret ederek olay yerinden ayrılan kadın, yaklaşık 10 dakika sonra eşi E.E. ile birlikte tekrar geldi. Küfrederek Aile Sağlık Merkezine giren E.E. elindeki keserle ilk önce merkezin girişinde bulunan sıra alma makinesine, daha sonra doktorun odasının girişindeki LCD ekrana ve kapıya vurarak zarar verdi.

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Elindeki keser ile doktora saldırdı
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