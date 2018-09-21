Engelli oğlunu döven baba gözaltına alındı

Ordu'da engelli oğlunu döven babanın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki görürken Ordu Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.



Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi 572. Sokak'ta meydana gelen bir engelli vatandaşa kötü muamele ve kasten yaralama olayının sosyal medyada yayınlanması üzerine Vali Seddar Yavuz talimatıyla gerekli idari işlemlerin derhal başlatıldığı belirtildi. Başlatılan idari işlem üzerine yüzde 90 konuşma ve yürüme engelli mağdur Yusuf Çiçek'i (33) ikamet ettiği konutunun önünde darp eden baba Ali Çiçek'in (65), savcılık talimatı ile gözaltına alındı. Mağdur Yusuf Çiçek ise teyzesi Mehriye Tiryaki'ye teslim edildi.



Diğer taraftan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de duruma müdahil olarak olayın mağduru olan engelli Yusuf Çiçek'i bu sabah Mehriye Tiryaki'den alarak, Ünye ilçesinde bulunan Özel Engelli Bakım Merkezinde koruma altına alındı. Ayrıca, engelli Yusuf Çiçek için ailesine ödenen 'Evde Bakım Aylığı'nın da iptal edileceği açıklandı.