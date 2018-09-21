İstanbul'da gün doğumunda görsel şölen

İSTANBUL'da gün doğumu kuşlar ve bulutlar eşliğinde görsel bir şölene dönüştü. Adeta kızıl renge boyanan mega şehirde, Tarihi Yarımada semalarında horoz, sığırcık ve martı sesleri yankılandı.

Birçok medeniyete asırlar boyunca başkentlik yapan, uğrunda büyük savaşlar verilen, birçok şiir, şarkı ve türküye konu olan İstanbul, gün doğumu vaktinde oluşan manzarayla, eşsiz güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çamlıca sırtlarından doğan güneşin oluşturduğu kızıllık, gökyüzünü saran bulutlar ve İstanbul Boğazı semalarında süzülen kuşlarla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Mega şehirde günün en sessiz saatlerinde tarihi yarımada semalarında duyulan horoz, sığırcık ve martı sesleri de bu görsel şölene katkıda bulundu. Şehrin simgelerinden olan Galata Kulesi, Galata Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve ibadete açılmasına kısa süre kalan Çamlıca Camii bir arada görüntülendi. Amatör balıkçıların uğrak yerlerinden olan Galata Köprüsü'nde, günün ilk saatlerinde de balık tutanların yoğun olduğu görüldü.