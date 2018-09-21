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Kontrolden çıkan süt tankerinin anı güvenlik kamerasında

'de tekeri patladıktan sonra kontrolden çıkıp refüje giren aydınlatma direğini yıkarak duran süt tankerinin sı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 16:52 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 17:05
Kontrolden çıkan süt tankerinin kaza anı güvenlik kamerasında

Olay, Güney ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 'den ilçeye süt toplamaya gittiği belirtilen ve sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 09 CBD 91 plakalı süt tankerinin sol ön tekerleği seyir halindeyken büyük bir gürültüyle patladı. Ardından sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tanker, kontrolden çıkarak refüje girip aydınlatma direğine çarptı.

ÖLEN VEYA YARALANAN YOK

Çarpmanın etkisiyle direk yerinden sökülerek devrildi. sırasında tankerin önünde aracın olmaması ve karşı şeride değil de refüje girmesi olası bir faciaya önledi. Görenleri dehşete düşüren kaza anbean bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonrası tankerde ciddi miktarda maddi zarar meydana gelirken ayrıca önceden toplanan sütlerde yere döküldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Kontrolden çıkan süt tankerinin kaza anı güvenlik kamerasında
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