Pusu kurup damatlarını öldüresiye dövdüler

EŞİMİ VE BENİ DARP ETTİLER

Dehşet veren olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Evliliklerine başından beri karşı çıkıyorlardı. Adem Könez olay günü eşi ve eşinin ailesiyle barışmak için kapılarını çaldı. "Sabah saatlerinde çocuğumu ve eşimi almaya gittim." Diyen Adem Könez sözlerine şöyle devam etti; " Bizi araçta gördüler ve araçtan indirmeye çalıştılar. Eşimin yakınları beni ve eşimi darp etti. Şuan eşim ve çocuğum sağ mı bilmiyorum ve merak ediyorum"

"Çocuğumu ve eşimi onlara bırakmayacağım"

ÇOCUĞUMU ONLARA BIRAKMAYACAĞIM

"Eşimi ve çocuğumu onlara bırakmayacağım böyle insanların içinde çocuk yetişmez" diyen Adem Könez vücudunda kırıklar olduğunu dile getirdi.