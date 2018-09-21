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Pusu kurup damatlarını öldüresiye dövdüler

Yaşanan skandal olayın adresi Esenyurt... Adem Könez, evliliklerine başından beri karşı çıkan eşinin ailesi tarafından sokak ortasında pusu kurularak öldüresiye dövüldü. Eşine destek olan kızları da şiddetin kurbanı oldu. O anlar kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 21.9.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 10:51
Pusu kurup damatlarını öldüresiye dövdüler

EŞİMİ VE BENİ DARP ETTİLER

Dehşet veren olay Esenyurt'ta yaşandı. Evliliklerine başından beri karşı çıkıyorlardı. Adem Könez olay günü eşi ve eşinin ailesiyle barışmak için kapılarını çaldı. "Sabah saatlerinde çocuğumu ve eşimi almaya gittim." Diyen Adem Könez sözlerine şöyle devam etti; " Bizi araçta gördüler ve araçtan indirmeye çalıştılar. Eşimin yakınları beni ve eşimi darp etti. Şuan eşim ve çocuğum sağ mı bilmiyorum ve merak ediyorum"

"Çocuğumu ve eşimi onlara bırakmayacağım"

ÇOCUĞUMU ONLARA BIRAKMAYACAĞIM

"Eşimi ve çocuğumu onlara bırakmayacağım böyle insanların içinde çocuk yetişmez" diyen Adem Könez vücudunda kırıklar olduğunu dile getirdi.

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Pusu kurup damatlarını öldüresiye dövdüler
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