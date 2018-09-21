Ücretli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama başvuruları 2018

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda ücretli öğretmenlik yapanların arasından atanmak üzere 5 bin ek atama kontenjanı açmıştı. Yapılan atamaların sonunda 2 bin 858 kontenjan boş kaldı. Bunun üzerine kalan bu boş kontenjanlar için yeniden başvuru almaya başlayan MEB, ücretli öğretmenlerin sözleşmeli öğretmen olarak atamalarını gerçekleştirecek. Ücretli öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği başvurular hakkında merak edilen birçok konu da ilgiyle araştırılıyor. Peki, ücretli öğretmen ataması ne zaman? MEB sözleşmeli öğretmen başvuru şartları neler? İşte ücretli öğretmenlik başvuruları hakkındaki o detaylar

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Başvurular elektronik ortamda alınacak. Onayları, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak. Başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavlar 5-14 Ekim'de yapılacak. 60 ve üzerinde puan alanlar tercih yapma hakkını elde edecek. Sözlü sınav sonuçları 17 Ekim'de açıklanacak. Tercihler 23-26 Ekim'de alınacak. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Atama sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartları ise şöyle:

- MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

- MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında sigorta primi ödenmiş çalışma süresi, 13 Haziran 2018 tarihi itibarıyla bu görevlerinden dolayı en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak.

- Türk vatandaşı olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

- Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak.

- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

- 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak.

- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak.

- Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak.

- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışıyorken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

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