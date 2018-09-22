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14’ünde pompalıyla öldürdü

’da 14 yaşındaki çocuk, motosikletini istediği için kendisine küfredip döven 41 yaşındaki ’i, babasına ait ruhsatsız pompalı tüfekle öldürdü

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018
14’ünde pompalıyla öldürdü
'da, 14 yaşındaki M.F.K., mahalleden tanığı 'ten (41), kullanmak için motosikletini istedi. Ancak Ali Genç, çocuğu tersleyerek küfür etti. Bunun üzerine başlayan tartışmanın ardından da M. F. K.'yi dövdü. Bu durumu gururuna yediremeyen M. F. K. eve gidip pompalı tüfek alarak geri döndü. Tüfeği gören Ali Genç ise motosikletine binerek kaçmaya başladı. Ancak tüfeği peş peşe ateşleyen M. F. K., Ali Genç'i sırtından vurdu. Ağır yaralanan Genç, kanlar içinde motosikletten düşerken, M. F. K. ise kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye gelen112 Ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Ali Genç'i, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine mahalleye gelen polis ise M. F. K.'yi yakalamak için evine operasyon düzenledi. Bu sırada çocuğun yakınları ise polis arasında arbede yaşandı. M.F.K. ile babası gözaltına alındı. Küçük çocuğun cinayeti babasına ait ruhsatsız silahla işlediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
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14’ünde pompalıyla öldürdü
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