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Barışmaya gittiği karısını vurdu

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018
Barışmaya gittiği karısını vurdu
'da, 10 yıllık eşi 'ten (26) şiddet gören 2 çocuk annesi (26), daha fazla dayanamayınca ailesinin yanına döndü. Eşinden ayrılmak istemeyen Murat Gök ise önceki akşam genç kadını konuşmak için ortak bir arkadaşlarının evine çağırdı. Ancak burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkartan Murat Gök, eşini her iki bacağından da vurup kaçtı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Selvi Gök'ü hastaneye kaldırdı. Durumu iyi olan genç kadının, bir gün önce Bağlar 'ne giderek, eşinin kendisini tehdit ettiğini söyleyip, şikâyetçi olduğu ortaya çıktı. Ekipler, Murat Gök'ü arıyor.
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Barışmaya gittiği karısını vurdu
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