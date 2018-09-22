Çukurova zirveye yerleşti

atv'nin yeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova sezona hızlı girdi. Geçen hafta yayımlanan ilk bölümüyle büyük ilgi gören ve birinci olan dizi önceki akşam yayımlanan ikinci bölümüyle de zirvede yer aldı. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı; yapımını Tims&B, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizi Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.



İLK 100'DE BİRİNCİ

Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler'de yüzde 7.98 izlenme oranı ve yüzde 21.31 izlenme payı, AB'de yüzde 6.81 izlenme oranı ve yüzde 18.56 izlenme payı ve 20+ABC1'de yüzde 7.76 izlenme oranı ve yüzde 19.49 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.