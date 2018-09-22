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’da kaybolan çocuk 4 saat sonra bulundu

'ın ilçesine bağlı Düzgeçit köyünde dağlık alanda çalı toplarken kaybolan 6 yaşındaki çocuk arama çalışmaları sonucu 4 saat sonra bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 18:45 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 19:25
Digor’da kaybolan çocuk 4 saat sonra bulundu
Edinilen bilgiye göre, 'un Düzgeçit köyünde yaşayan Nazan-Zeki Somarlar çiftinin 5 çocuğundan 6 yaşındaki Erdoğan Somarlar, öğle saatlerinde yakınlarıyla birlikte çalı toplamak için traktörle köye 5 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiine gitti.



Yakınları, bir süre sonra çocuğun kaybolduğunu fark edince hemen jandarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen , ve jandarma ekipleri arama çalışmaları sürdürürken 4 saat sonra bölgede çobanların kaybolan bir çocuğu bulup Çatak köyüne götürdüğü ve daha sonra jandarmayı arayarak bilgi verdiği öğrenildi. Ardından çocuk jandarma ekiplerince ailesine teslim edildi.
6 yaşındaki Erdoğan her yerde aranıyor!

Erdoğan'ın 5 dakika içerisinde kaybolduğunu söyleyen amcasının oğlu Mehmet Somarlar (20), "Çalı toplamak için herkes etrafa yayılmıştı. Erdoğan benim yanımdaydı. Topladığım çalıları traktörün römorkuna bırakıp geri döndüğümde Erdoğan'ı bulamadım. Hemen çevremdekilere seslendim. Kimse görmemişti. Aramaya başladık, fakat bulamadık. Sonra jandarma, UMKE ve AFAD'dan yadım istedik. Sağ olsun onlar da hemen geldiler" diye konuştu.
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Digor’da kaybolan çocuk 4 saat sonra bulundu
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