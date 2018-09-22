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Hayat tamircisinden anne eli

200’den fazla hayvana protez takarak ‘’nü alan , bu kez elini kaybeden ve bebeğine bakmakta zorlanan anneye protez yaptı

Giriş Tarihi: 22.9.2018
Hayat tamircisinden anne eli
'da yaşayan, evli ve 2 çocuk sahibi Ebru Akkaş, geçirdiği iş kazası sonucu sağ elini kaybetti. Tek eliyle 1 aylık bebeğine sarılıp, beşiğini sallamakta zorlanan Akkaş, engelli hayvanlara yaptığı protezlerle '' alan ve 'hayat tamircisi' olarak bilinen 'ın internetten videolarını izledi. Akkaş, sosyal medya üzerinden mesaj gönderip, durumu anlattığı Kızıl'dan bebeğine sarılabilmesi için kendisine el yapmasını istedi. Kızıl, 3D yazıcı üzerinden mekanik el yaparak, İstanbul'daki evine götürüp, teslim etti. Mekanik eli görünce duygulanan Akkaş, sevinç gözyaşı döktü. Kızıl, "Şu an kolu yüzde 40 veya 50 çalışıyor. Ebru'nun daha iyi bir kola ihtiyacı var. Doku sensör takarak çalışmaları biyonik hale getirmeyi düşünüyorum" dedi. DHA
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Hayat tamircisinden anne eli
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