Hayat tamircisinden anne eli

İstanbul
'da yaşayan, evli ve 2 çocuk sahibi Ebru Akkaş, geçirdiği iş kazası sonucu sağ elini kaybetti. Tek eliyle 1 aylık bebeğine sarılıp, beşiğini sallamakta zorlanan Akkaş, engelli hayvanlara yaptığı protezlerle 'Uluslararası İyilik Ödülü
' alan ve 'hayat tamircisi' olarak bilinen Hasan Kızıl
'ın internetten videolarını izledi. Akkaş, sosyal medya üzerinden mesaj gönderip, durumu anlattığı Kızıl'dan bebeğine sarılabilmesi için kendisine el yapmasını istedi. Kızıl, 3D yazıcı üzerinden mekanik el yaparak, İstanbul'daki evine götürüp, teslim etti. Mekanik eli görünce duygulanan Akkaş, sevinç gözyaşı döktü. Kızıl, "Şu an kolu yüzde 40 veya 50 çalışıyor. Ebru'nun daha iyi bir kola ihtiyacı var. Doku sensör takarak çalışmaları biyonik hale getirmeyi düşünüyorum" dedi. DHA