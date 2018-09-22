İşitme engelli kadına korna dayağı

Antalya
Cumhuriyet mahallesinde pazar alışverişinden dönen işitme engelli Yüksel Güzel
(40), arkasından gelen ve yoldan çekilmesi için kendisini uyaran kamyonetin kornasını duymadı. Buna sinirlenen sürücü, kamyoneti durdurdu ve aşağı indi. İddiaya göre yanındaki kişi ile birlikte Yüksel Güzel'e saldıran sürücü, kadını darp edip kolunu kırdı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken sol kolu kırılan Güzel, hastanede tedaviye alındı. Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırganlar H.K. ve A.H.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.