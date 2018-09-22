Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 6 yaşındaki Erdoğan her yerde aranıyor!

6 yaşındaki Erdoğan her yerde aranıyor!

Digor ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuğunun bulunması için jandarma, AFAD, UMKE ve köylülerce arama çalışması başlatıldı. 'ın Digor ilçesinde 6 yaşındaki bir çocuk kayboldu. İlçenin Düzgeçit köyünde oturan 6 yaşındaki Erdoğan Somarlar, öğle saatlerinde bir yakını ile köydeki tarlaya geldi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 18:08
6 yaşındaki Erdoğan her yerde aranıyor!

Çocuğun yakını, Somarlar'a tarla yakınına geldiklerinde kendisini burada beklemesini söyleyip tarlaya gitti. Bu kişi geri döndüğünde çocuğa ulaşamayınca durumu köylülere ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri ve köylülerce bölgede arama çalışması başlatıldı.

EKİPLERİN BÖLGEDEKİ ARAMA ÇALIŞMALARININ SÜRDÜĞÜ BELİRTİLDİ

Kentin Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde bir hafta önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cesedi, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince sabah saatlerinde köyün bir kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü olarak bulunmuştu.

Son dakika haberi: Sedanur'dan acı haber geldi - Kars'ta kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu Sedanur Güzel bulundu!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
6 yaşındaki Erdoğan her yerde aranıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN