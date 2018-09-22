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Orman gibi Hint keneviri tarlası jandarmayı da şaşırttı

’te jandarma ekipleri zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide Hint keneviri ele geçirdi. Arazide ormanı andıran bir manzara ile karşılaşan ekipler, Hint kenevirlerinin sulanabilmesi için su tesisatı kurulduğunu belirledi. Ekipler lise öğrencisi olduğu öğrenilen genç kız ile babasını gözaltına aldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 16:40
Orman gibi Hint keneviri tarlası jandarmayı da şaşırttı

Edinilen bilgiye göre, 'in Nizip ilçesine bağlı Yarımtepe Mahallesi'nde İ.Y.'ye ait arazide Hint keneviri ekildiği ihbarını alan Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteği ile adrese baskın düzenledi. Çok sayıda askerin yer aldığı operasyonda jandarma ekipleri, zeytin ağaçları ve sebze fidelerinin arasında bin 23 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ekipler, boyları hayli uzun olan ve orman gibi olması nedeniyle Hint kenevirlerinin aralarında güçlükle dolaşırken, kenevirlerin sulanması için kurulan bir sulama tesisatının kurulduğunu belirledi. Araziye kuruması için serilen 5 kilogram esrar da bulan ekipler, kenevirleri imha etmek üzere tek tek söktü.

OKUL ÜNİFORMASI İLE YAKALANDI

Jandarma ekipleri, bağ evinin sahibi İ.Y. (56) ile kızı S.Y.'yi (16) gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.Y.'nin lise öğrencisi olduğu belirtilirken, evde yapılan aramada ise bir adet tüfek ile hassas terazi ele geçiren ekipler, baba kızı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk etti.

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Orman gibi Hint keneviri tarlası jandarmayı da şaşırttı
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